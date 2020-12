Microsoft patenteert Big Brother-achtige vergadertechnologie

2020-11-30T10:03:00

2020-12-02T11:08:33

Microsoft heeft patent aangevraagd op technologie waarmee werknemers zich in een aflevering van Big Brother kunnen wanen. Het theoretische Meeting Insight Compute System registreert met sensoren en camera's hoe zij zich tijdens een vergadering gedragen.

Het systeem analyseert vergaderingen om op basis van een 'kwaliteitsscore' verbeterpunten voor te dragen. Of het doel de middelen heiligt, is echter de vraag. Het patent omschrijft hoe sensoren o.a. de lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen van individuele personeelsleden monitort. Als ook hoeveel ze bijdragen aan de meeting.

Spraakpatronen worden gecontroleerd op zaken als vermoeidheid of verveling. Internet-of-things-apparaten worden ingezet om het klimaat in de kantoorruimte te reguleren. Een te warme of te koude kamer draagt namelijk niet bij aan een optimale vergadersfeer.

Wel even opletten

Op tafel ligt een smartphone-achtige device. Microsoft stelt voor dat werknemers daarmee zijn uitgerust, zodat ook inzichtelijk wordt hoe vaak ze hun e-mail checken of op internet browsen. Werkgevers weten daardoor of ze tijdens de meeting wel bij de les zijn gebleven, of juist vaak afgeleid zijn.

Het patent is in juli ingediend en net pas openbaar gemaakt. Het is altijd de vraag of een dergelijk octrooi uitgroeit tot een werkelijk product. In dit geval kun je je ook afvragen of personeelsleden het zouden pikken als ze op de werkvloer dusdanig in de gaten worden gehouden. In Nederland zijn werknemers bij wet tegen dit soort praktijken beschermd.

Microsoft Teams

Vergaderingen vinden dit jaar veel vanuit huis plaats. Voor online meetings is Microsoft Teams een populair middel gebleken. Daar is een soortgelijk surveillance-systeem al naar binnen geslopen. Sinds kort maakt een 'productiviteitsscore' er deel van uit. Werkgevers kunnen ermee zien hoe hun werknemers de software precies gebruiken.