Microsoft raadt gebruikers aan nu over te stappen naar Windows 10

2017-01-18T10:17:32

2017-01-18T11:48:37

Microsoft raadt gebruikers van Windows 7 aan om nu over te stappen naar Windows 10. Vooral bedrijven wordt geadviseerd om snel de overstap te maken. Over drie jaar stopt de volledige ondersteuning voor Windows 7.

De uitgebreide ondersteuning voor Windows 7 is officieël nog drie jaar beschikbaar, maar Microsoft denkt dat vooral bedrijven nog te afwachtend zijn om de overstap naar Windows 10 te maken. Het bedrijf refereert in een blog naar Windows XP; waarbij het ook lang duurde voordat bedrijven overstapten van dat besturingssysteem naar Windows Vista of Windows 7.

Windows 7

Twee jaar geleden stopte de algemene (mainstream)-ondersteuning voor Windows 7, waardoor er sinds die tijd geen nieuwe functies meer voor het besturingssysteem uitkomen. In de verlengde ondersteuning kan alleen nog maar contact worden opgenomen met de helpdeks van Microsoft om problemen op te lossen, maar nieuwe software-updares worden niet meer uitgerold via bijvoorbeeld Windows Update. Ook kunnen gebruikers problemen ondervinden met nieuwe hardware, omdat hardwarefabrikanten geen stuurprogramma's en software meer ontwikkelen voor Windows 7.

Zowel Windows 7 als Windows 8 zijn daarnaast ook officieel niet meer te koop.

Naar Windows 10

Microsoft raadt gebruikers dan ook aan om snel de overstap naar Windows 10 te maken. Volgens Markus Nitschke - hoofd van de consumentendivisie van Microsoft Duitsland - biedt Windows 10 maximale veiligheid en functies en houden gebruikers de vinger aan de pols wat betreft de nieuwste updates en ontwikkelingen. Het grootste verschil tussen Windows 10 en de eerdere Windows-versies is dat het besturingssysteem nagenoeg automatisch altijd wordt bijgewerkt met de nieuwste versie, waardoor consumenten altijd zijn voorzien van de laatste beveiligingsupdates.

