Microsoft raadt installeren andere browsers af in nieuwste Windows 10-versie

2018-09-12T16:46:00

2018-09-12T17:19:57

De nieuwste testversie van Windows 10 raadt gebruikers af om een andere browser te installeren. Wie bijvoorbeeld Chrome of Firefox wil downloaden, wordt een grote melding voorgeschoteld dat Microsoft Edge al geïnstalleerd is. De browser die volgens Microsoft 'de veiligste en snelste browser voor Windows 10' is.

Microsofts Windows 10 bevat van zichzelf twee browsers: Edge (de standaardbrowser) en Internet Explorer. Niet geheel verrassend zijn die allebei van Microsoft. Via Edge of Internet Explorer kun je een andere browser installeren, al heeft Microsoft dat natuurlijk liever niet. Het bedrijf heeft in het verleden meerdere manieren geprobeerd om gebruikers ervan te weerhouden een concurrerende browser te downloaden en test nu een nieuwe poging in de laatste testversie van Windows 10. De zogeheten Insider-build toont een grote melding (pop-up) als je de Edge-browser gebruikt om een alternatieve browser te installeren.

Liever geen andere browser

Microsoft herinnert je eraan dat je Edge al geïnstalleerd hebt. Volgens de fabrikant is Edge de snelste en veiligste browser die je op Windows 10 kunt gebruiken. Onder de melding zie je een prominente knop om Microsoft Edge te openen, met daarnaast een kleinere knop waarmee je de nieuwe browser alsnog kunt installeren. Een derde knop brengt je naar de instellingen, waar je kunt aangeven dat je zulke meldingen niet nogmaals wil ontvangen.

Eerder dit jaar drong Microsoft zijn Edge-browser al op aan gebruikers van Windows Mail

Alleen in Insider

De grote melding die het installeren van concurrerende browsers moet tegenhouden, zit vooralsnog alleen in de Insider-build van Windows 10. Het is nog onbekend of Microsoft de melding ook gaat doorvoeren in de reguliere Windows 10-versie. Niet alle features en meldingen die in de Insider-build verschijnen, komen uiteindelijk in de stabiele software.