Microsoft repareert Flash-lekken in Internet Explorer en Egde

2017-02-21T16:44:24

2017-02-21T17:23:54

Microsoft gaat alsnog twee belangrijke lekken dichten die kunnen voorkomen in Internet Explorer en Egde in combinatie met de Flash-speler. Deze updates hadden eigenlijk al op Patch Tuesday uitgerold moeten worden, maar het bedrijf brengt ze nu ook los uit.

Vandaag heeft Microsoft een tweetal patches beschikbaar gesteld, waarmee lekken in Internet Explorer en Egde in combinatie met Flash worden gedicht. Gebruikers van deze browsers die Flash gebruiken, worden aangeraden de patches te installeren. Deze worden in ieder geval bij Windows 10 automatisch naar de eindgebruikers uitgerold, Windows 7- en 8-gebruikers moeten Windows Update wellicht handmatig starten.

Het is ook mogelijk de patches handmatig te downloaden via de Microsoft Catalogus. De updates zijn overigens op het moment van schrijven nog niet beschikbaar, maar Microsoft heeft de datum van vandaag aangegeven als het moment van het uitrollen van de updates, waardoor het niet te lang moet duren voordat ze beschikbaar komen.

De patches zijn overigens ook beschikbaar via de website van Adobe zelf. Gebruikers moeten de Flash-software dan opnieuw installeren.

Geen onderdeel van Patch Tuesday

Microsoft koppelt updates voor Edge en Internet Explorer los van de maandelijke updates als onderdeel van Patch Tuesday, oftewel patchdinsdag. Dat betekent dat updates voor deze browsers niet meer tegelijk met alle andere updates binnen worden gehaald, maar als losse updates.

Langste tijd

Flash heeft eigenlijk zijn langste tijd wel gehad. Steeds meer websites kiezen voor het afspelen van audio en video voor het veel snellere HTML5, waardoor er geen aparte plug-in meer nodig is voor het afspelen van filmpjes en geluid. YouTube gebruikt bijvoorbeeld al veel langer HTML5.