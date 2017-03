Microsoft schroeft onbeperkte OneDrive-opslag terug

2017-03-06T10:35:00

2017-03-06T10:28:01

Office 365-abonnees hebben niet langer toegang tot onbeperkte opslagruimte op OneDrive. Die is namelijk teruggeschroefd naar maximaal 1 TB.

Microsoft kondigde de veranderingen vorig jaar al aan. Met name bedrijven zouden 'misbruik' maken van de onbeperkte OneDrive-ruimte. Daarom wordt er nu toch een datalimitet geïntroduceerd - en 1 TB is voor de meeste gebruikers alsnog meer dan genoeg.

Wie wel meer dan 1 TB aan data op zijn OneDrive-account heeft staan, kan daar straks niet meer zomaar bij. Eerst moet aan Microsoft opnieuw toegang gevraagd worden, daarna krijgt men 30 dagen de tijd om de data alsnog te verwijderen of te verhuizen.

Opties

Er blijven ook nog andere opties beschikbaar. 1 TB is weggelegd voor Office 365 Personal-abonnees voor 7 euro per maand. Office 365 Home (voor 5 personen) biedt voor een tientje per maand 5 TB ruimte (1 TB per persoon).

Tot slot kun je voor 2 euro per maand 50 GB OneDrive-ruimte kopen zonder vast te zitten aan een Office-abonnement, en is er nog de gratis optie. Daarbij is de datalimiet 5 GB, waar dat overigens eerder nog 15 GB was.