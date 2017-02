Microsoft slaat Patch Tuesday een maand over

2017-02-16T09:27:57

2017-02-16T10:58:19

Microsoft komt pas volgende maand met de geplande updates voor Patch Tuesday. Dat meldt het bedrijf op haar supportpagina.

Het is nog steeds niet bekend waarom Microsoft haar maandelijkse updates heeft uitgesteld. Normaliter worden grote en kleine beveiligingslekken in één keer voor alle besturingssystemen uitgerold op de zogeheten Patch Tuesday, of patchdinsdag.

SMB-patch

Er is momenteel een potentieel gevaarlijk lek in Windows 8.1 en 10, waarbij het bezoeken van een SMB-server die geïnfecteerd is met kwaadaardige software, kan zorgen voor een crash van het besturingssysteem. Het was de bedoeling om deze bug ook te dichten met de patches die op dinsdag uitgerold zouden moeten worden.