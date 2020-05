Microsoft Solitaire na 30 jaar nog steeds door miljoenen gespeeld

2020-05-25T10:10:00

2020-05-27T11:50:36

Het kaartspelletje Solitaire wordt maandelijks nog altijd door 35 miljoen mensen wereldwijd gespeeld, zo maakt Microsoft bekend. Inmiddels maakt het al 30 jaar onderdeel uit van Windows. In Nederland kennen we het ook onder de naam Patience.

Voor de meeste kaartspellen heb je twee of meer spelers nodig. Solitaire/Patience daarentegen speel je in je eentje en is voor velen dan ook een uitkomst om op momenten van verveling even de tijd mee te doden. De bedoeling is om kaarten volgende bepaalde regels op elkaar te stapelen, zodat er uiteindelijk vier specifieke stapels overblijven: schoppen, harten, ruiten en klaveren. Je doet dit door een kaart vast te pakken met de muis en deze weer los te laten op de plek waar je hem hebben wilt.

Die handeling klinkt nu vanzelfsprekend, maar was het dertig jaar geleden nog niet. Solitaire debuteerde in 1990 in Windows 3.0 en Microsoft hoopte gebruikers ermee het 'drag and drop'-principe aan te leren, zoals we dat nu allemaal kennen. Vanwege de populariteit maakte de kaartgame onderdeel uit van elke daaropvolgende Windows-versie, op Windows 8 na. Het leverde Solitaire vorig jaar nog een plekje op in de World Video Game Hall of Fame.

Solitaire spelen in Windows 10

De huidige versie van Solitaire in Windows 10 is een stuk uitgebreider dan het klassieke kaartspel. Zo zijn er dagelijks nieuwe uitdagingen te spelen en verdien je ervaringspunten tussen potjes door. Dat houdt tientallen miljoenen mensen bezig in meer dan 200 landen. Mede mogelijk gemaakt door de vertaling van de spelregels, die in 65 talen beschikbaar is. Mocht je ineens zin hebben in een potje? Start dan de Microsoft Solitaire Collection op je Windows 10-pc of speel Solitaire online in je browser.