Microsoft stopt basisondersteuning Windows 8.1

2018-01-17T11:12:00

2018-01-17T11:13:56

Het einde van Windows 8.1 komt langzaam maar zeker in zicht, nu Microsoft officieel de basisondersteuning voor het besturingssysteem heeft gestopt.

Onder die basisondersteuning vallen voornamelijk nieuwe functies en verbeteringen aan bestaande toepassingen. Gebruikers hoeven zich niet direct zorgen te maken over veiligheidsrisico's. Security-updates vallen onder de zogeheten 'uitgebreide ondersteuning', die pas op 10 januari 2023 afloopt. Vorig jaar werd op deze manier de stekker uit Windows Vista getrokken.

Upgraden of niet?

Upgraden naar Windows 10 kan (nog altijd gratis), maar is nog niet per se noodzakelijk. Erg populair is Windows 8.1 nooit geworden. Volgens cijfers van StatCounter heeft het OS een marktaandeel van 2,86 procent. Dat betekent dat er nog steeds meer computers op Windows XP draaien, dan op Windows 8.1. Windows 7 blijft vooralsnog nipt de populairste Windows-versie, gevolgd door Windows 10.

Microsoft bracht Windows 8 in 2012 uit en het besturingssysteem kon gelijk op veel kritiek rekenen. Met name het startmenu dat volledig op de schop was gegaan, sprak niet iedereen aan. Het zogenoemde metro-design met zijn grote tegels werkte weliswaar degelijk op tablets, maar op de pc was het een stuk minder werkbaar. De upgrade naar 8.1 volgde al een jaar later.