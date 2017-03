Microsoft stopt met geforceerde herstarts bij updates Windows 10

2017-03-07T14:49:49

2017-03-07T16:11:58

Microsoft gaat met de nieuwe Creators Update de manier waarop de computer automatisch opnieuw wordt opgestart, wijzigen. Gebruikers krijgen straks veel meer de controle over wanneer de pc opnieuw mag worden opgestart nadat een update is geïnstalleerd.

Een van de grootste ergernissen van Windows 10 is dat de computer soms spontaan opnieuw wordt opgestart als er nieuwe updates zijn binnengehaald. In het ergste geval kan dat leiden tot bestandsverlies, bijvoorbeeld omdat documenten of projecten waaraan je werkt, dan niet worden opgeslagen.

Meer mogelijkheden

Gebruikers krijgen vanaf de Creators Update de mogelijkheid om de installatie van de updates uit te stellen, waarbij men dan kiezen voor een specifieke dag en tijdstip dat de computer opnieuw mag worden opgestart. Daarnaast komt er ook een extra functie bij, waarbij de gebruiker wordt gewaarschuwd wanneer een update is geïnstalleerd die een herstart van de computer vereist.

Gebruikers kunnen op dat moment er nog voor kiezen om de computer alsnog opnieuw op te starten, de herstart uit te stellen of te snoozen. In dat laaste geval verdwijnt de melding voor de update voor een tijdje, maar verschijnt weer als het nodig is.

Controle

Dankzij de extra functies krijgen gebruikers weer meer de controle over wanneer de computer opnieuw wordt opgestart na een update. Overigens is hert wel zo dat Windows 10 veel minder vaak een complete herstart nodig heeft om een update te installeren. Alleen grote updates, zoals een build-versie, zal altijd nog vereisen dat de computer opnieuw wordt gestart om alle wijzigingen door te voeren.