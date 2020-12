Microsoft Teams en CoronaMelder meest gedownloade iPhone-apps

2020-12-04T10:23:00

2020-12-04T10:22:45

Microsoft Teams, de CoronaMelder en TikTok zijn de drie meest gedownloade gratis apps voor iPhones in Nederland. Apple maakt jaarlijks bekend welke apps het vaakst geïnstalleerd zijn en dit jaar is de top tien grotendeels te herleiden naar de coronacrisis.

Neem Microsoft Teams, dat door veel werkgevers omarmd is als platform om thuiswerken te ondersteunen. Om dezelfde reden vinden we Zoom Cloud Meetings terug op de vijfde plaats.

Opvallend is daarnaast de negende plek voor HouseParty. Deze app lanceerde vorig jaar al maar werd vooral aan het begin van de coronapandemie een populaire manier om contact te houden met vrienden en familie.

Hoewel Apple zelf geen downloadaantallen deelt, weten we dat de CoronaMelder inmiddels meer dan 4 miljoen keer gedownload is. Meer dan 36.000 gebruikers gaven in de app aan positief te zijn getest op corona. Gebruikers die langer dan een kwartier bij deze besmette personen in de buurt waren, kregen daarvan vervolgens een melding.

Apps voor ouders populair

Apple staat daarnaast stil bij de meest gekochte apps, waar gebruikers dus voor moeten betalen. De top drie wordt aangevoerd door twee apps voor ouders: The Wonder Years (bij ons beter bekend als Oei, ik groei) en Baby Monitor 3G. Forest - Stay Focused is hekkensluit van deze top 3.

De top 3 van gratis iPad-download ziet er overigens iets anders uit. Daar staat Microsoft Teams ook op nummer 1, maar dan gevolgd door Zoom en Netflix. Logisch ook, het grotere scherm van iPads is beter geschikt voor films en series die de afgelopen maanden massal gebinged zijn.