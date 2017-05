Microsoft test chatbots in Bing-zoekresultaten

2017-05-05T12:00:00

2017-05-05T10:14:55

Wanneer je online iets zoekt en niet meteen het antwoord vindt, kun je proberen om je zoektermen te heroverwegen. Microsoft heeft een andere oplossing: chatbots.

Microsoft test vooralsnog op kleine schaal chatbots in de zoekresultaten van Bing. Zoek je op de naam van een restaurant, dan kun je daarna direct allerlei vragen aan de bijbehorende chatbot stellen. Bijvoorbeeld over de openingstijden, reserveringen of parkeergelegenheden.

Skype

De bots worden aangedreven door Skype en bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun eigen chatbots daarvoor te ontwikkelen. Chatbots zien we telkens vaker opduiken, bijvoorbeeld ook in Facebook Messenger en Google Allo. Wanneer de bots op grote schaal in Bing terug te vinden zijn - ook in Nederland - is nog niet bekend.