Microsoft test Edge-sites in alt+tab en gepersonaliseerde taakbalk

2020-07-27T10:03:00

2020-07-27T10:05:22

De meest recente Insider-versie van Windows 10 bevat uitgebreidere multitasking met alt+tab en een taakbalk waarvan de indeling zich aanpast aan verschillende gebruiksdoeleinden.

Normaliter gebruik je de sneltoets alt+tab om snel te wisselen tussen openstaande mappen en programma's. Straks vind je daar ook de websites terug die je in tabbladen van de Edge-browser hebt geopend. Wil je dit liever niet, dan kun je dit uitschakelen bij de Multitasking-instellingen van Windows 10 (onder Instellingen, Systeem).

Dan de taakbalk. Na een schone installatie vind je hier standaard al enkele programma's in terug. Waaronder Edge, de verkenner en de mail-app van Windows 10. Nu werkt Microsoft aan een manier om de aangeboden pictogrammen beter aan te laten sluiten bij de wensen van verschillende soorten gebruikers. Dit door een koppeling met je Microsoft-account.

Persoonlijke icoontjes

Het bedrijf noemt gamers als voorbeeld. Gebruikers die hun Microsoft-account aan Xbox Live hebben gekoppeld en een 'gaming-pc' bezitten, krijgen niet de mail-app voorgeschoteld, maar wel de Xbox-app. En heb je een Android-telefoon aan je account verbonden, dan zie je juist het programma 'Jouw telefoon' in de taakbalk.

Het is nog even afwachten of deze aanpassingen daadwerkelijk naar de reguliere versie van Windows 10 komen. Wellicht maken ze hun opwachting in de tweede onderdelenupdate van 2020 die voor het najaar gepland staat. Opvallend is dat deze Insider-versie ook al het opgeschoonde startmenu bevat. Wie weet verwelkomen we die al eerder dan verwacht.