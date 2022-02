Microsoft test versimpelde bluetoothopties voor Windows 11

2022-02-28T09:15:13

2022-02-28T09:25:09

Microsoft rolt momenteel een update uit voor Windows 11, die bedoeld is voor testers. De update staat in het teken van versimpelde bluetoothopties.

Windows 11 Build 22563 maakt het vinden en koppelen van bluetoothapparaten gemakkelijker. Je vindt de lijst met beschikbare bluetoothapparaten namelijk direct in het snelle menu van de taakbalk van het besturingssysteem. Bovendien zie je ook meteen hoeveel energie de accu van de apparaten nog hebben, dankzij een handige batterij-indicator.

Microsoft brengt nieuwe testversie Windows 11 uit

Door de opties direct in het snelle menu van de nieuwe testversie van Windows 11 aan te bieden, kunnen gebruikers veel sneller verbinding maken (of te verbreken) met de apparaten om hen heen. Ze hoeven dan dus het menu niet meer te openen, zoals nu wel het geval is. De nieuwe menuoptie haalt inspiratie uit de wifi-opties van het snelle menu; binnen dat onderdeel maak je immers ook snel contact met netwerken om je heen, zonder een venster te hoeven openen.

Omdat we hier met een testversie van Windows 11 te maken hebben, is het nog niet te zeggen of Microsoft de update naar iedereen uitrolt. En als dat wel gebeurt, dan weten we op moment van schrijven dus nog niet wanneer dat gebeurt. Aangezien dit wel een zeer handige functie is, waar mogelijk veel gebruikers op wachten, is de kans in elk geval groot dat we deze opties binnenkort in een update voor het besturingssysteem gaan tegenkomen.