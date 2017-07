Microsoft toont koppeling Android-telefoon met Windows 10

2017-07-28T11:05:00

2017-07-28T10:56:11

Microsoft wil een brug slaan tussen werken op je smartphone en op je computer. Daarom moeten de twee met elkaar in verbinding staan, een Windows 10-functie die langzaam maar zeker van de grond komt.

Het bedrijf rolt namelijk een nieuwe testversie van Windows 10 uit, met daarin de mogelijkheid om een Android-telefoon te koppelen aan het besturingssysteem. Dat wordt gedaan middels een nieuwe optie binnen het instellingenmenu van Windows 10, zoals je in bovenstaande afbeelding ziet.

Delen

Zodra je de koppeling tot stand brengt, stuurt Microsoft je een sms met daarin een downloadlink naar een experimentele Microsoft-app. Daarna is je pc terug te vinden in het deel-menu van Android. Vanaf dan is het mogelijk om websites die je bezoekt door te sturen naar je pc, om verder te browsen waar je gebleven was in de Edge-browser.

Tijdlijn

Het is de bedoeling dat de nieuwe functie tijdens de aankomende Fall Creators Update ook naar reguliere Windows 10-gebruikers komt. Nog eventjes geduld dus.