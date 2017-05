Microsoft toont nieuwe mogelijkheden tijdens Build 2017

2017-05-11T00:48:48

2017-05-11T01:17:26

Tijdens het Build 2017-evenement in Seatle onthult Microsoft haar plannen voor de toekomst. Ontwikkelaars krijgen meer toegang tot diverse producten, en Cortana wordt verder uitgebreid. Ook maakte het bedrijf cijfers bekend over het aantal Windows 10-gebruikers.

Tijdens de openingstoespraak van Microsoft topman Satya Nadella maakte het bedrijf bekend dat er inmiddels een half miljard Windows 10-gebruikers zijn. Ook van het kantoorpakket Office 365 zijn steeds meer gebruikers, de teller staat daar inmiddels op 100 miljoen actieve gebruikers.

Ontwikkelaars

De Build 2017-conferentie is voornamelijk gericht op ontwikkelaars die gebruikmaken van de diensten van Microsoft, zoals Azure, het Windows App-ontwikkelplatform en Cortana. Voor het spraakherkenningssysteem heeft Microsoft verder uit de doeken gedaan wat de mogelijkheden voor ontwikkelaars zijn. De zogeheten API wordt verder uitgebreid, waardoor diensten makkelijker met de spraakassistent kunnen worden geïntegreerd. Zo kan via Cortana muziek worden afgespeeld op DLNA-apparaten in huis, of het weerbericht worden gechecked.

Cortana biedt ook ondersteuning voor Android en iOS, waardoor het mogelijk wordt om via een smartphone een stemcommando te geven aan een Windows 10-apparaat in het thuisnetwerk. Ook komt Microsoft met een eigen speaker die de concurrentie aan moet gaan met Google Home en Amazon Alexa.

Cortana gaat naar alle waarschijnlijkheid in de komende grote Windows 10-update ook deel uitmaken van de HomeHub, waarmee ook andere domotica-apparatuur in het thuisnetwerk kan worden aangestuurd via stemopdrachten.

Toegankelijk

Microsoft maakt meerdere producten toegankelijk voor ontwikkelaars. Zo wordt de samenwerkings-app Teams opengesteld, zodat ontwikkelaar eigen apps kunnen bouwen die met Teams samenwerkt. Voor PowerPoint komt een aparte plug-in beschikbaar waarmee presentaties live kunnen worden vertaald. Vooralsnog alleen in tien talen, waar Nederlands nog niet is inbegrepen.

Redstone 3

Donderdag maakt Microsoft verdere details bekend over de eerstvolgende Windows 10-update, die rond september moet verschijnen.