Microsoft toont opgefrist ontwerp voor Office-programma's

2021-06-30T10:04:00

2021-06-30T10:01:21

Microsoft werkt aan een nieuw ontwerp voor zijn Office-programma's, met de nadruk op een rustige uitstraling voor het verbeteren van je concentratie. Wie zich heeft aangemeld als Office Insider, kan de opgefriste interface alvast proefdraaien.

Een jaar geleden lichtte Microsoft al een tipje van de sluier op over de nieuwe look. De ontwikkeling is nu in een dusdanig vergevorderd stadium dat de update toegepast wordt op huidige Office-installaties, zolang je een Office Insider bent. Je krijgt Office-updates dan als eerste binnen, ookal bevinden die zich nog in een testfase. Vergelijkbaar met het Windows Insider-programma.

Net zoals Windows 11 kenmerkt het nieuwe ontwerp van Office zich door afgeronde hoeken en zwevende panelen. Bovenin is niet meer sprake van een felgekleurde menubalk. De typerende kleuren voor Word, PowerPoint en Excel zie je eigenlijk alleen nog subtiel terug in de knop voor het delen van documenten, die een prominentere plaats heeft gekregen.

Klik op onderstaande afbeelding om de verschillen duidelijk te zien. Rechts is de nieuwe look, links de huidige.

Ook voor Windows 10

Hoewel de nieuwe huisstijl voor Office nauw aansluit bij Windows 11, hoeft je pc daar niet op te draaien om de update te ontvangen. Deze komt mettertijd namelijk ook beschikbaar voor Office op Windows 10-computers. Wanneer precies, dat is nu nog niet bekend.