Microsoft toont smartphone-hoesje met ingebouwd scherm

2018-10-29T09:55:00

2018-10-29T09:52:09

Veel mensen hebben een hoesje om hun smartphone, met name om het toestel te beschermen tegen valschade. Soms kun je er ook een pinpas in kwijt. Microsoft ziet er meer nut in en toont nu een prototype van een beschermhoes met geïntegreerd scherm.

Het prototype is van een e-ink-scherm voorzien, bekend van e-readers. Zo'n display toont informatie enkel in zwart/wit en is daardoor erg energiezuinig. De hoes heeft dan ook bijna geen impact op de accuduur van smartphones, aldus de onderzoekers van Microsoft Research. De Integrated Display Cover is daarnaast slechts 3 mm dik, vergelijkbaar met normale hoesjes.

Lijstjes

Het tweede scherm zou bijvoorbeeld een boodschappenlijstje of algemene takenlijst kunnen tonen, het uitgebreide weerbericht, je agenda of tickets voor het openbaar vervoer of een evenement. Er wordt reeds sinds 2016 aan dit concept gesleuteld, als proefkonijn wordt de Lumia 640 uit 2015 gebruikt. Of Microsoft ooit van plan is een dergelijke hoes te verkopen, is niet bekend.