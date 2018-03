Microsoft toont tabbladen in Windows 10

Eind 2018 komt er een update voor Windows 10 uit die tabbladen in bekende Microsoft-programma's als Kladblok en Command Prompt introduceert. Het werkt handig genoeg ook in de Verkenner, onthult het bedrijf.

Vorig jaar al doken er voor het eerst hints naar een dergelijke functionaliteit op. Bepaalde Windows Insiders kunnen het nu al uitproberen, wanneer ze althans op de meest recente preview build voor 'redstone 5' zitten. Redstone 5 is de codenaam van de Windows-update die ná de eerstvolgende update in de pijpleiding zit en vermoedelijk in de herfst uitkomt.

Microsoft noemt deze tabbladen 'Sets'. Binnen hetzelfde venster kunnen gebruikers bepaalde programma's mixen en matchen. Zo kun je Deze PC open hebben staan, en een website in de Edge-browser er in een tabblad naast parkeren. Volgens Microsoft werk je hierdoor efficiënter zodra je meerdere programma's/mappen tegelijk open hebt.

Sneltoetsen

De tabbladen werken ook met sneltoetsen. Zo wissel je bijvoorbeeld tussen tabs met Ctrl + Win + Tab of open je een nieuw tabblad met Ctrl + Win + T. Of programma's straks standaard openen in een nieuw tabblad in plaats van een nieuw venster is niet duidelijk. Maar als je deze manier van werken niet ziet zitten, kun je het sowieso uitschakelen. Daarvoor komt een optie onder Instellingen.