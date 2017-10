Microsoft trekt stekker uit Groove Music

2017-10-03T09:22:26

2017-10-03T09:28:26

Microsoft stopt met streamingdienst Groove Music. Vanaf deze week kunnen houders van een Groove Music Pass al hun afspeellijsten kosteloos overzetten naar Spotify.

Dat laat Microsoft weten in een blogpost. De app blijft wel gewoon bruikbaar voor Windows-phone gebruikers om hun eigen muziek af te spelen en te beheren. Het deel waarmee gebruikers muziek konden streamen is vanaf 31 december 2017 niet meer beschikbaar.

Eigenaars van een Groove Music Pass krijgen ook toegang tot een proefperiode van 60 dagen van Spotify Premium.

Xbox One

Microsoft maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven hoe makkelijk het is om over te stappen op concurrent Spotify. Onlangs is Spotify al toegevoegd aan Xbox One, waarmee gamers muziek kunnen afspelen tijdens een game.