Microsoft verhuist Cortana naar taakbalk

2018-01-16T09:52:10

2018-01-16T09:58:35

Microsoft is van plan om Cortana naar het actiecentrum te verhuizen. Op dit moment kunnen Windows 10-gebruikers de spraakassistent nog vinden in de zoekbalk.

Volgens Windows Central is Microsoft al langer van plan om de gebruikerservaring met Cortana op de schop te nemen. Eerder werd al bekendgemaakt dat er een soort chatruimte voor Cortana en de gebruiker op komst was. De volgende stap is om Cortana te verplaatsen naar de rechterhoek van de taakbalk en dus los te maken van de zoekbalk.

Eigen ruimte

Het verwijderen van de dienst uit de zoekbalk en een eigen knop te geven klinkt als een logische stap. Gebruikers kunnen op die manier met een druk op de knop een eventuele chatfunctie activeren. In de zoekbalk is dit een stuk lastiger te implementeren, doordat gebruikers hier naast opdrachten voor Cortana ook reguliere zoekopdrachten invullen.

De aanwezigheid van Cortana in de zoekbalk is voor veel Windows 10-gebruiker een hekel punt. Door een eigen omgeving te creƫren voor de spraakassistent lost Microsoft dit probleem op, en krijgt Cortana tegelijkertijd meer speelruimte. Cortana is op dit moment nog niet beschikbaar voor Nederlandse versies van Windows.