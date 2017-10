Microsoft verklaart ondergang Windows Phone

2017-10-09T09:36:00

2017-10-09T09:26:39

Toen Microsoft onlangs zijn smartphone-afdeling sloot, betekende dat het einde van de Windows Phone. Nu verklaart het bedrijf hoe het zo ver heeft kunnen komen, waarmee eerdere vermoedens worden bevestigd.

In een serie tweets legt Windows-hoofd Joe Belfiore uit dat Microsoft er niet in slaagde een vicieuze cirkel te doorbreken. Er waren te weinig apps voor Windows 10 Mobile beschikbaar, en daarom kozen smartphone-gebruikers liever voor Android of iOS. Omdat er daardoor zo weinig Windows Phone-bezitters waren, staken app-bouwers ook geen moeite in het ontwikkelen voor dat platform.

Belfiore zegt alles op alles te hebben gezet om het tij te keren. Microsoft betaalde ontwikkelaars voor het bouwen van Windows-apps en hielp ze zelfs bij het coderen ervan. Uiteindelijk mocht het niet baten.

Toekomst

Microsoft is nog niet helemaal klaar met Windows 10 Mobile. Bugfixes en veiligheidsupdates komen voorlopig nog steeds uit. Maar aan nieuwe functies wordt niet langer gewerkt. Belfiore hint ernaar dat het slim is om over te stappen naar Android of iOS, waar ook veel apps van Microsoft op te vinden zijn. Waaronder sinds kort de Edge-browser.

Belfiore zelf is inmiddels overgestapt naar Android. Zo werd onlangs ook bekend dat Microsoft-oprichter Bill Gates hetzelfde heeft gedaan.