Microsoft verkoopt 'lelijke kersttruien' voor goed doel

2020-12-02T10:22:00

2020-12-02T10:22:16

Naast het opzetten van de kerstboom en het versturen van kerstkaarten is eveneens het dragen van een lelijke kersttrui in de decembermaand een jaarlijks terugkerende traditie. Waarom niet eentje van Microsoft?

Microsoft verkoopt in zijn online webwinkel drie kersttruien, gekscherend 'soft-wear' genoemd. Alle drie met een nostalgisch tintje. De Windows 95 trui is vrij basic. Wit met blauw en met het logo van het besturingssysteem in het midden. De Windows XP-trui gaat een stapje verder. Die is versierd met talloze muiscursors en heeft een groen/blauwe kleur, net zoals de standaard achtergrond van XP.

Met de MS Paint-trui pakt men ook lekker uit. Naast het logo zien we de klassieke startmenuknop en allerlei bekende gereedschappen zoals het emmertje, de verfkwast en de pipet. De truien kosten 69,99 dollar per stuk, maar zijn op het moment van schrijven in vrijwel elke maat uitverkocht. Wel kun je je mailadres achterlaten, zodat je bericht krijgt wanneer de voorraad aangevuld is.

Meer vrouwen in tech

Het bedrijf verkoopt de truien niet alleen om er zelf tijdens de kerst warmpjes bij te zitten. Per verkochte trui gaat 20 dollar van het aankoopbedrag naar Girls Who Code. Deze organisatie is opgericht om meisjes te enthousiasmeren voor het programmeervak. Het beoogde doel is meer diversiteit op de werkvloer in de techindustrie, die nu voornamelijk uit mannen bestaat.