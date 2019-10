Microsoft verwijdert gamestreaming uit Windows 10

2019-10-02T09:57:00

2019-10-02T09:50:10

De nieuwste versie van de zogeheten 'gamebalk' in Windows 10 laat je niet langer streamen naar Microsofts streaming-platform Mixer. Volgens het bedrijf werd er te weinig van de optie gebruikgemaakt.

De grootste naam op het gebied van gamestreaming is nog altijd Twitch. Mixer is daar een van de belangrijkste concurrenten van. Eerder heette de dienst Beam. Microsoft kocht Beam in 2016 en hernoemde het een jaar later naar Mixer. De mogelijkheid om zonder extra software naar die site te streamen, werd in de tussentijd ook aan de gamebalk van Windows 10 toegevoegd.

Het idee daarachter was om het online streamen van spellen zo eenvoudig mogelijk te maken. Lees bij onze Computer!Totaal-collega's hoe dat werkte. Met de meest recente update voor de gamebalk verdwijnt deze functie dus weer. Schijnbaar geven streamers toch de voorkeur aan meer gespecialiseerde programma's, zoals OBS Studio en XSplit.

Gamebalk-functies

De gamebalk is in Windows 10 te activeren via de toetsencombinatie Windows-toets + G. Het is inmiddels niet meer 'slechts' een balk, maar een combinatie van verschillende vensters met allerlei relevante informatie rond de game die op dat moment wordt gespeeld. Binnenkort toont de overlay ook de framerate van games, zodat daar geen apart programma meer voor nodig is.