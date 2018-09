Microsoft verwijdert voorkeursmelding Edge

2018-09-17T13:09:49

2018-09-17T14:31:07

In de laatste versie van de preview-build voor Windows 10 heeft Microsoft de meldingen die aangeven dat je beter Edge kan gebruiken dan bijvoorbeeld Chrome of Firefox, weer uitgeschakeld.

In Windows 10 heb je de keuze tussen Egde en Internet Explorer, waarbij Microsoft het liefst gebruikers de eerstgenoemde browser ziet gebruiken. Internet Explorer kan daarnaast worden uitgeschakeld. Maar installeer je Chrome of Firefox, dan kwam Microsoft in een eerdere build van Windows 10 - de voorloper op de komende grote Herfst-update - met een melding dat Egde een betere browser is. Je kon op dat moment nog kiezen of je alsnog Chrome of Firefox wilde installeren, of de installatie wilde afbreken.

Uitgeschakeld

In de laatste preview-release - 17758.1 - is die melding weer uitgeschakeld. Waarschijnlijk zal deze feature ook niet in de uiteindelijke versie van Windows 10 verschijnen; veel gebruikers installeren doorgaans direct na een schone installatie van Windows 10 een andere browser dan Egde. Edge zelf kan echter niet compleet verwijderd of uitgeschakeld worden, je kunt hooguit aangeven dat je een andere browser als standaard wilt gebruiken via het instellingenscherm, maar ook daar probeert Microsoft je er nog steeds van te overtuigen dat Egde toch echt wel een goede browser is.

Functionaliteit

Toch gaat Microsoft nog steeds door met de ontwikkeling van Edge, ook al is deze niet bepaald populair bij de meeste Windows 10-gebruikers. In de nieuwste versie zien we bijvoorbeeld dat er gesleuteld is aan de interface met wat extra schaduws en een vernieuwd instellingenscherm. Ook zijn er nieuwe leesweergaven en thema's toegevoegd voor het lezen van bijvoorbeeld pdf-documenten in volledig scherm.

Oktober-update

De eerstgrote update voor Windows 10 staat gepland voor in oktober, een exacte release-datum is nog niet bekend gemaakt.