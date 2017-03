Microsoft weer aangeklaagd om ongevraagde Windows 10-upgrade

Microsoft is in de Verenigde Staten wederom aangeklaagd door Windows-gebruikers die schade hebben geleden door een mislukte Windows 10-upgrade, die in deze gevallen ook ongevraagd werd uitgevoerd.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft zich voor de rechter moet verantwoorden rond zijn agressieve upgrade-strategie voor Windows 10. Volgens de aanklagers maakte Microsoft het veel te lastig om 'nee' te zeggen tegen de upgrade, zelfs voor gebruikers met bovengemiddelde computer-ervaring.

De upgrade mislukte voor de aanklagers, waardoor ze moesten investeren in reparaties of nieuwe computer-systemen. Daarvoor wil men een schadevergoeding zien. Voordat de zaak start, pleiten de advocaten voor een groepsvordering. Dat zou betekenen dat ook andere benadeelde gebruikers zich achter de zaak kunnen scharen, waardoor deze een grotere slagingskans heeft.

'Gebruikers konden kiezen'

Microsoft moest ook al eens 10.000 dollar betalen aan een Amerikaanse vrouw, die haar pc niet meer kon gebruiken na de Windows 10-upgrade. Eerder gaf het bedrijf informeel zelf ook toe te opdringerig te zijn geweest.

Nu het juridisch wordt, kijkt Microsoft er anders tegenaan. "Onze klanten konden zelf kiezen of ze wilden upgraden of niet. Als er iets fout ging, hadden we onze gratis klantenservice klaarstaan. Mocht de upgrade niet bevallen, dan konden ze daarnaast binnen een maand weer terugkeren naar hun oude besturingssysteem."