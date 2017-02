'Microsoft werkt aan Windows 10 Cloud'

2017-02-06T10:40:00

2017-02-06T10:40:14

Microsoft werkt vermoedelijk aan een uitgeklede versie van Windows 10, 'Windows 10 Cloud'. Daarmee wordt de concurrentie aangegaan met goedkope Chromebooks.

Verwijzingen naar de nieuwe Windows 10-variant doken op in een nieuwe testversie (Insider-build) van het besturingssysteem. Net zoals bij Chromebooks het geval is, zou je op laptops die Windows 10 Cloud draaien niet zomaar ieder programma kunnen installeren. Er zou alleen ondersteuning zijn voor apps uit de Windows Store, die draaien op het Universal Windows Platform. 

Upgraden

Inmiddels is ontdekt dat gebruikers ervan de mogelijkheid hebben om te upgraden naar een 'volledige' versie van Windows 10, zoals bijvoorbeeld Windows 10 Pro. De verwachting is dat Microsoft zodoende goedkopere Windows 10-apparaten in de winkels kan leggen, waar kopers zelf de keuze hebben of ze meer uit hun besturingssysteem willen halen.

Op het moment zijn hybride tablets met Windows 10 erg in trek. Microsoft wil de geruchten rond Windows 10 Cloud nog niet bevestigen,