'Microsoft werkte aan Xbox-smartwatch'

2018-01-31T10:30:00

2018-01-31T10:29:33

Microsoft werkte in 2013 aan een smartwatch onder de Xbox-naam, die uiteindelijk nooit is uitgebracht. Bewegende beelden van een prototype zijn nu online opgedoken.

In de video is te zien hoe de bediening van de Xbox Watch er uit zou zien. Het menu is duidelijk een voorloper van de Microsoft Band, een fitnesstracker die in 2014 op de markt kwam. De wearable was onder meer voorzien van GPS en een hartritmesensor.

Onbekend is waarom Microsoft precies besloot deze smartwatch niet uit te brengen. De markt voor slimme horloges stond in 2013 nog in de kinderschoenen. De Pebble-smartwatch was nog niet uit, en de Apple Watch zou pas twee jaar later worden onthuld.

Microsoft Band

Microsoft koos voor de Microsoft Band, maar ook dat werd geen succes. Er kwam wel een opvolger uit, maar daar bleef het bij. De Band 2 kwam niet uit in Nederland, omdat de voornaamste vernieuwing de Cortana-integratie was. Die stemassistente werkt niet in onze taal.