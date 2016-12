Microsoft: Windows 10 is te agressief opgedrongen

2016-12-23T14:03:00

2016-12-23T15:39:46

Microsoft zegt te ver te zijn gegaan tijdens het opdringen van Windows 10, in de periode dat gebruikers van Windows 7 en 8.1 nog gratis konden overstappen. Het bedrijf rekende destijds op veel kritiek.

In een Windows-podcast blikt Microsoft-marketingbaas Chris Capossela terug op die periode. "We zijn wel te ver gegaan," laat hij desgevraagd aan Microsoft-kenners Paul Thurrott en Mary Jo Foley weten.

Capossela doelt daarbij specifiek op het moment dat het afsluitkruisje in de upgrade-melding de installatie van Windows 10 niet langer annuleerde. Klikten gebruikers de pop-up op die manier weg, dan installeerde Windows 10 alsnog. Eerder was dat niet zo.

'Te ver gegaan'

Capossela: "Aan de reacties te zien wisten we binnen een paar uur al dat we te ver waren gegaan. Maar het duurde wel een poosje voor we een nieuwe update konden uitbrengen, die daar verandering in zou brengen. Die twee weken waren erg pijnlijk, we hebben er wel veel van geleerd."

"Vanuit veiligheidsoogpunt willen we zoveel mogelijk mensen laten overstappen op Windows 10, maar het is wel een kwestie van de juiste balans vinden," aldus Capossela. "Meestal lukte dat wel, maar die keer waren we te agressief met het pushen van het besturingssysteem".

Rechtszaken

De upgrade-melding is inmiddels niet meer in Windows 7 en 8.1 aanwezig. Microsoft trok deze terug nadat gebruikers niet meer gratis konden overstappen. Microsoft kon niet alleen rekenen op wat schuine gezichten hier en daar. Het bedrijf werd zelfs in sommige gevallen voor de rechter gesleept, bijvoorbeeld door mensen die bestanden zijn kwijtgeraakt na een ongewilde en mislukte upgrade.