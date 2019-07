‘Microsoft Word op 1 miljard Android-toestellen geïnstalleerd’

2019-07-15T14:41:02

2019-07-15T14:50:30

Microsoft heeft er een nieuwe mijlpaal bij. De Android-editie van Microsoft Word is inmiddels meer dan een miljard keer geïnstalleerd. Dit valt op te maken uit cijfers van Google’s Play Store.

Word is daarmee de eerste Android-app van Microsoft die zoveel keer geïnstalleerd is.

Ook andere Office-apps van het bedrijf doen het goed. Zo zijn onder meer Excel, PowerPoint, OneNote en OneDrive allemaal meer dan 500 miljoen keer geïnstalleerd op een Android-toestel. De e-mailclient Outlook voor Android moet het doen met 100 miljoen installaties.

Dit betekent niet direct dat de apps ook zo vaak gedownload zijn in de Play Store. Microsoft heeft namelijk overeenkomsten gesloten met fabrikanten als Samsung, waarin werd afgesproken om bepaalde tablets en smartphones standaard te leveren met enkele Office-apps. Het kan zijn dat deze apps nooit zijn gebruikt. Het is onduidelijk hoe groot het aandeel van de standaardinstallaties is.

Office-apps zijn sinds een paar jaar beschikbaar op Android en iOS. Het is niet bekend hoe groot het succes van Word is op de apparaten van Apple. Wel lijkt het erop dat de investeringen van Microsoft in de ontwikkeling van Android- en iOS-apps langzaam zijn vruchten afwerpt. Het bedrijf is hier vol op gestort, nadat het mobiele besturingssysteem van Microsoft geen succes bleek. Bill Gates zei vorige maand in een interview dat hij betreurt dat Microsoft de boot heeft gemist met een eigen besturingssysteem.