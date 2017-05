Microsoft heeft grootse plannen met HomeHub

Microsoft heeft vergevorderde plannen voor haar HomeHub-systeem. Dit systeem - waar Windows 10 met Cortana het controlecentrum moet worden van alle apparaten in huis - moet de concurrentie aangaan met Amazon Echo en Google Home.

Ongeveer een half jaar geleden introduceerde Microsoft de HomeHub-functie tijdens een conferentie, maar heel veel informatie was er toen nog niet over bekend. Het was aanvankelijk ook de bedoeling om deze functie mee te nemen in de Creators Update, die op 11 april jongstleden verscheen.

Centrale Hub

Interne documentatie laat zien dat HomeHub een centraal systeem wordt dat altijd aan is, en vooral gericht is op families. Op het homescherm kan de kalender worden bekeken, notities worden geschreven en via spraakopdrachten muziek en video worden afgespeeld en andere appararen in huis worden aangestuurd.

Brede ondersteuning

Volgend documentatie dat in handen is van de website The Verge, gaat Microsoft een groot aantal producten ondersteunen die door HomeHub kunnen worden aangestuurd. Zo zijn de Philips Hue-lampen, Insteon en Wink producten die aan de lijst met ondersteunde apparaten wordt toegevoegd.

Speciale apparaten

Microsoft gaat voor HomeHub samenwerken met fabrikanten als HP en Lenovo, die specifieke hardware zullen gaan leveren waarop HomeHub kan draaien. Hoogstwaarschijnlijk worden dat fotolijst-achtige apparaten, die bijvoorbeeld aan de muur kunnen worden opgehangen en door middel van spraak en aanraking kunnen worden bediend. Als HomeHub wordt geïntegreerd in de eerstvolgende grote Windows 10-update (Redstone 3), dan is het tevens mogelijk om HomeHub te gebruiken op een gewone computer.

Daarnaast komt Microsoft ook met een speciale speaker, de Invoke, waarmee het mogelijk is om spraakopdrachten te sturen naar de HomeHub.

Presentatie

Op 23 mei geeft Microsoft in Shanghai een presentatie waarin bekend wordt gemaakt wat er straks allemaal met HomeHub mogelijk is. Uiteraard is Computer Idee daar bij om verslag te doen.