Middenmoter BlackBerry Aurora duikt op

2017-03-03T15:39:00

2017-03-03T15:48:20

Onlangs groot in het nieuws: BlackBerry stopt met smartphones maken. Toch betekent dat zeker niet het einde van het merk, want er blijven maar nieuwe toestellen opduiken. Zoals nu de Aurora.

De BlackBerry Autora is nog niet officieel aangekondigd, maar is wel met naam en toenaam opgedoken in een Indonesische shop. Het betreft wederom een Android-telefoon, maar in tegenstelling tot de KeyOne ontbreekt een toetsenbord.

Qua specificaties is het een middenmoter: een 5,5 inch-scherm, 4 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte maken er onderdeel vanuit.

Partners

Zodoende is het einde van BlackBerry voorlopig nog niet in zicht. Dat komt doordat andere bedrijven nu smartphones mogen maken onder de BlackBerry-naam, wat het Chinese TCL Communications momenteel doet.

Ook de KeyOne komt daar eigenlijk vandaan, ookal zou je dat niet direct aan de telefoon zien. Of er plannen zijn om de Aurora elders in de wereld aan te bieden, is zonder officiële onthulling nog niet te zeggen.