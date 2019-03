Miljarden profielen Google+ worden gearchiveerd

2019-03-18T10:23:00

2019-03-18T10:55:06

Je bent vast bekend met The Internet Archive, een site die webpagina's archiveert. Op die manier blijft er een kopie beschikbaar voor naslagwerk, ook als de site in kwestie niet meer bestaat. En dat gebeurt nu ook met miljarden Google+-profielen.

Google maakte namelijk eind 2018 bekend dat Google+ zou stoppen. Het eigen sociale netwerk van de zoekgigant was altijd al een zorgenkindje, dat nooit een groot succes werd. Toch bestaan er meer dan 3 miljard Google+-profielen.

Een deel daarvan is ontstaan doordat Google+ een tijdje verplicht aan Google-accounts werd gekoppeld. Het betekent lang niet dat al die profielen ook daadwerkelijk actief gebruikt werden voor het plaatsen van berichten, bijvoorbeeld.

Aanmodderen

Na jaren van aanmodderen is Google nu klaar met het trekken aan dit dode paard. Niet alleen omdat er te weinig interesse voor was, maar ook omdat er een kwetsbaarheid werd ontdekt waardoor persoonlijke gegevens van gebruikers op de tocht stonden. Voor zover bekend is daar nooit misbruik van gemaakt.

In plaats van het gat te dichten, is gekozen om Google+ vanaf 2 april uit te faseren. The Internet Archive vindt het echter zonde dat al die profielen zomaar verdwijnen, en is een groot backup-proces gestart. De profielen maken straks dan ook deel uit van de Wayback Machine, de zoekmachine waarmee honderden miljarden webpagina's te vinden zijn. Op deze pagina zie je dat live gebeuren.

Niet mee eens?

Mocht je nou niet willen dat jouw profiel straks zomaar terug te vinden is, dan is nu de tijd aangebroken om je profiel te verwijderen. Je kunt dan ook een backup van je eigen gegevens maken, puur voor eigen beheer. Lees bij onze collega's van Computer!Totaal meer hierover.

Overigens kun je naderhand ook pagina's laten verwijderen uit het grote internetarchief. Volg daarvoor deze link.