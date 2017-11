Miljoenenhack taxidienst Uber onder de pet gehouden

2017-11-22T10:12:00

2017-11-22T10:12:58

Wanneer bedrijven worden gehackt, maken ze dat meestal kenbaar zodat gebruikers weten dat hun gegevens mogelijk gestolen zijn. Taxidienst Uber zag dat anders. Een hack waarbij data van miljoenen klanten werd buitgemaakt, is verzwegen.

De geslaagde cyberaanval vond vorig jaar plaats, maar dat feit werd onder de pet gehouden. Persbureau Bloomberg meldt dat Uber de hackers in kwestie zelfs zou hebben betaald om de gestolen data te vernietigen en de succesvolle aanval stil te zwijgen. Daar zou een bedrag van 100.000 dollar bij gemoeid zijn.

Na het rapport van Bloomberg publiceerde Uber-directeur Dara Khosrowshahi een blogpost, waarin bevestigd wordt dat er een datalek was maar waarin niets staat over de vermeende afspraken met de boosdoeners. 'Had nooit mogen gebeuren' De gestolen gegevens bestaan uit namen, mailadressen en telefoonnummers van gebruikers wereldwijd, als ook de kentekens van honderdduizenden Amerikaanse Uber-chauffeurs. Voor zover bekend is de informatie verder niet misbruikt.

Leven beteren

"Dit had nooit mogen gebeuren en is ook niet te excuseren," aldus de CEO. "We kunnen het verleden niet uitwissen maar wel leren van onze fouten." Uber zou een nieuwe koers gaan varen, waarbij integriteit voorop moet staan. Controverse Bij Uber kan iedereen zich aanmelden om andere Uber-gebruikers van A naar B te brengen. Mede na protesten uit de taxibranche is de dienst in verschillende landen verboden, waaronder in Nederland. Alleen het deel waarbij chauffeurs met vergunning worden ingeschakeld, is hier nog actief.

Reeds sinds de oprichting van Uber krijgt de firma te maken met de ene controverse na de andere. Zo testte het eerder zelfrijdende auto's zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen, en zou de techniek in die wagens gestolen zijn bij Google.