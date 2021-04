Minder muizen in huis met EW3240 Draadloze Multi-Connect Muis

2021-04-13T10:00:00

2021-04-13T10:01:57

Met de EW3240 Draadloze Multi-Connect Muis hebt u aan één muis genoeg voor het bedienen van drie verschillende apparaten.

Met de knop onder de dpi-schakelaar wissel je daar tussen en het lampje seint met welke pc, laptop of tablet je op dat moment verbonden bent. De dpi-switch zelf wijzigt de snelheid van de cursor op vijf niveaus, tot maximaal 2.400 dpi.

Usb-a en usb-c

De connectie komt via bluetooth of de usb-ontvanger tot stand. Je ziet dat deze dubbelzijdig is en vandaar zowel in usb-a als usb-c-poorten past. De Multi-Connect Muis wordt voor 34,99 euro verkocht.