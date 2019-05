Minder Nederlanders trappen in helpdeskfraude

2019-05-17T11:58:00

2019-05-17T11:47:21

1600 Nederlanders deden vorig jaar aangifte van helpdeskfraude, waarbij ze benaderd werden door oplichters die zich voordeden als Microsoft-medewerkers. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een daling, toen betrof het namelijk zo'n 2000 slachtoffers.

Dat schrijft de site Security.nl vandaag. De cijfers van de Nederlandse politie komen overeen met een eerder onderzoek dat Microsoft zelf uitvoerde. Daar bleek ook al uit dat deze oplichterstruc wereldwijd minder effectief is. In de media is er veel aandacht geweest voor deze vorm van fraude. Daardoor trappen mensen er minder vaak in.

Laten hangen

Gelijk ophangen, is het advies. Niet opnemen als je een belletje krijgt van een onbekend nummer uit het buitenland, kan ook schelen. Microsoft belt je namelijk nooit uit zichzelf. Hoeveel euro de cybercriminelen in totaal hebben buitgemaakt, is nog niet precies bekend. Gemiddeld is een slachtoffer wel al tussen de 1400 en 2900 euro uit. Best een hoop, dus.

Overigens is het aannemelijk dat er meer dan 1600 slachtoffers zijn. Bij cybercrime wordt namelijk relatief weinig aangifte gedaan.