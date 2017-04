Mindset-headset meet hersenactiviteit

2017-04-04T10:00:00

2017-04-04T09:20:07

Dit lijkt een doodnormale koptelefoon, maar deze Mindset-headset meet ook hersenactiviteit. Zodra de sensoren in het apparaat merken dat je afgeleid raakt, krijg je daarvan een seintje.

Zodoende hopen de makers je te stimuleren om gefocust te blijven op uw werk. Uiteraard hoort daar ook ruisonderdrukking bij, zodat je helemaal afgesloten bent van de buitenwereld.

Even geduld

Klinkt het je als muziek in de oren? Even geduld is vereist, want deze koptelefoon komt pas eind dit jaar op de markt. De Mindset heeft een succesvolle crowdfundingcampagne achter de rug en kost straks 349 dollar.