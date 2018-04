Minimumleeftijd WhatsApp omhoog naar 16 jaar

2018-04-25T10:13:00

2018-04-25T10:06:32

WhatsApp past binnenkort zijn algemene voorwaarden aan, waarna je de app officieel niet meer mag gebruiken als je jonger dan 16 jaar bent. Die minimumleeftijd is nu nog 13 jaar.

De populaire chat-app kiest hiervoor vanwege de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Europese privacy-wetgeving. Daarin staat dat bedrijven geen gegevens mogen verzamelen van kinderen onder de 16, tenzij ouders daar toestemming voor geven.

Overigens was deze regel in Nederland al van kracht sinds 2001, als onderdeel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tech-bedrijven houden zich daar alleen zelden aan, omdat de minimumleeftijd in andere landen vaak 13 jaar is.

Handhaving

WhatsApp zegt ook te gaan controleren of gebruikers wel oud genoeg zijn. Maar hoe precies, dat is nog niet duidelijk. Mogelijk moeten ze voor het eerste gebruik hun geboortedatum invullen, maar dat zou gemakkelijk te omzeilen zijn. De nieuwe privacywet gaat per 25 mei in. Tegen die tijd toont WhatsApp de nieuwe voorwaarden, die je moet accepteren om de app te kunnen blijven gebruiken.