Minste kans op phishing-mails in het weekend

2019-05-03T10:27:00

2019-05-03T10:21:52

Phishing-mailtjes worden het minst verstuurd op zaterdagen en zondagen, blijkt uit nieuw onderzoek. Op maandagen en dinsdag moet je juist extra oppassen. De kans dat je dan een nepmail ontvangt, is op die dagen het grootst.

Phishing is een vorm van cybercriminaliteit waarbij hackers zich voordoen als bekende bedrijven en andere organisaties, door mails uit hun naam te versturen. De berichten zijn telkens moeilijker van echt te onderscheiden, wat ook geldt voor de sites waar ze je naar omleiden om o.a. je inlog-gegevens te stelen.

In 2018 was er sprake van een enorme groei aan financiële schade door phishing. Uit cijfers van mailbeveiligingsbedrijf VadeSecure blijkt dat deze vorm van internetoplichting ook in 2019 nog een lucratieve business blijft. Hackers mailen het vaakst uit naam van Microsoft, met als bedoeling om op Microsoft-accounts in te breken.

Let extra op Microsoft, PayPal en Facebook

Naast Microsoft is ook PayPal een gewild doelwit. Zo'n online betaalplatform is natuurlijk een potentiële goudmijn voor cybercriminelen. Opvallend is verder dat er veel meer dan in 2018 gevist werd naar Facebook- en Instagram-accounts. Mogelijk heeft dit te maken met recente berichtgeving rond beveiligingslekken bij Facebook. Hackers spelen immers maar wat graag in op de actualiteit.

Dan enkele tips voor het herkennen van nepmails, zodat je er zelf niet intuint. Let altijd goed op de afzender, is dat wel een officieel mailadres? En de url van de site waar je naartoe gelokt bent, klopt die eigenlijk wel? Weet je het niet zeker, dan kun je voor de zekerheid altijd even contact opnemen met het bedrijf waarvan je zogenaamd een e-mail hebt ontvangen.