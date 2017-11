Mixed reality-ondersteuning voor Minecraft

2017-11-22T11:42:00

2017-11-22T11:42:54

Wie helemaal op wil gaan in de wereld van Minecraft, kan dat vanaf vandaag ook doen in combinatie met een mixed reality-headset voor Windows 10.

Dat melden de makers van de blokkige bouwgame in een blogpost. De update geldt voor de versie van Minecraft die te vinden is in de Microsoft Store. Wanneer de headset is aangesloten, hoef je alleen maar de game te starten en de bril op te zetten. Daarna sta je meteen middenin je eigen Minecraft-wereld.

Fall Creators Update

Ondersteuning voor mixed reality-brillen zit sinds de Fall Creators Update in Windows 10. Via de Mixed Reality Portal-app kom je terecht in een virtueel huis, van waaruit je o.a. virtual reality-games kunt starten. Waaronder voortaan Minecraft. Je hebt dus wel zo'n headset nodig, zoals de Lenovo Explorer of Dell Visor.

Mocht je niet zo'n bril hebben, dan biedt Minecraft ook al een tijdje ondersteuning voor de Oculus Rift en Samsung Gear VR.