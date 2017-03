Modemerken storten zich massaal op smartwatches

2017-03-27T14:49:00

2017-03-27T14:45:00

Waar de tech-industrie de smartwatch in eerste instantie groot heeft gemaakt, zien we nu dat modemerken het stokje aan het overnemen zijn. Een trend die duidelijk opvalt tijdens Baselworld, een grote horlogebeurs in - hoe kan het ook anders - Zwitserland.

Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Diesel... het zijn merken die we niet zo snel associëren met gadgets. Juist wel met parfum, kleding en lifestyle-producten. Alle drie toonden op Baselworld een eigen horloge met slimme functies, respectievelijk de Hugo Boss Touch, de TH24/7You en de Diesel On Time.

Hybride trend

In het geval van Tommy Hilfiger en Diesel is er sprake van hybride smartwatches. Gekozen is voor analoog uurwerk, in plaats van een volledig lcd-scherm. Daardoor gaat de batterij maanden langer mee. De TH24/7You heeft wel nog een extra schermpje in het klokje verwerkt voor het tonen van smartphone-notificaties.

Naast die namen kwamen onder andere ook Fossil, Movado, Michael Kors en Casio met nieuwe slimme horloges op de proppen. Allen bedrijven die oorspronkelijk niet uit de tech-hoek komen, maar toch de voordelen plukken van de technologische vooruitgang.

Verleden tijd

Er komen dit jaar dus nog een hoop smartwatches uit, ook al bleek onlangs dat de meeste mensen hun slimme horloges al snel aan de kant leggen. De komst van hybride modellen zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. De ergernis van het bijna dagelijks opnieuw opladen van je horloge is daarbij in ieder geval verleden tijd.