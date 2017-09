Modieuze OnePlus 5 JCC Limited Edition aangekondigd

2017-09-20T10:17:00

2017-09-20T10:14:00

OnePlus heeft de handen ineen geslagen met de Franse mode-ontwerper Jean-Charles de Castelbajac en lanceert een speciale, hippe versie van de OnePlus 5: de JCC Limited Edition.

De JCC Limited Edition onderscheidt zich enkel aan de buitenkant van de gewone OnePlus 5. De behuizing heeft aan de achterkant een speciale opdruk met de tekst: "Dit is geen mobieltje, het is een creatieve machine voor kunstenaars en mode-experts. Je kunt 'm ook gebruiken als telefoon".

T-shirt

Verder zijn de specificaties gelijk aan de duurste versie van de OnePlus 5, degene met 8 GB werkgheugen en 128 GB opslagruimte. De Limited Edition is even duur als dit topmodel: 599 euro. Castelbajac ontwierp overigens ook nog een t-shirt, met daarop de tekst Never Settle. Dit is sinds de OnePlus One al het motto van OnePlus. Deze kost circa 30 dollar.