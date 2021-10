Moederbedrijf Facebook zoekt nieuwe naam

2021-10-20T10:25:00

2021-10-20T10:20:04

Facebook kondigt op korte termijn vermoedelijk een nieuwe naam voor zichzelf aan. Het gaat daarbij niet om het sociale netwerk zelf, maar het moederbedrijf daarachter - nu nog Facebook, Inc.

Op internet doen nu geruchten de ronde dat Facebook de naamswijziging tijdens zijn Connect-evenement op 28 oktober aanstaande uit de doeken doet. Mogelijk gaat het om de naam Horizon of een variatie daarop. Al eerder sprak Facebook-baas Mark Zuckerberg over een 'transitie' van socialmediabedrijf naar een 'metaversebedrijf' en de nieuwe naam zou dat beter moeten reflecteren.

De metaverse is een term die wordt gebruikt voor de virtuele wereld waarin we ons telkens meer bevinden. Virtual reality en augmented reality spelen hierin een grote rol en Facebook investeert er al langer in. Zo werd men in 2014 de nieuwe eigenaar van Oculus, maker van virtualreality-brillen. Facebook had er destijds 2 miljard dollar voor over.

Werk van maken

Deze week werd ook bekend dat Facebook de komende vijf jaar 10.000 nieuwe werknemers wil aannemen om deze metaverse te realiseren. Nederland gaat hierin mogelijk nog een belangrijke rol spelen. Men is op zoek naar talent in een aantal Europese landen, waar ons land specifiek bij wordt vermeld.

Nu is de merknaam 'Facebook' de laatste jaren ook behoorlijk door het slijk gehaald. Het ene na het andere schandaal stapelt zich op, waardoor de imagoschade alsmaar toeneemt. Een andere naam voor het moederbedrijf zou dan ook een poging zijn om het aanzien van Facebooks diensten te verbeteren, ook al zal Facebook dat zelf waarschijnlijk nooit hardop beamen.