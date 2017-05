Moederdag onder de aandacht bij Google

2017-05-14T03:05:19

2017-05-14T03:07:06

Hij zát er natuurlijk aan te komen: een google doodle speciaal voor Moederdag! Altijd handig voor de vergeetachtigen.

Moederdag is - hoewel bij onze zuiderburen inmiddels enigszins ter discussie staand - een min of meer vaste factor in het leven van menig kind. Want wat is er nou leuker dan een cadeautje voor mama in elkaar knutselen op school? Of om samen met de rest van de familie een al dan niet geslaagd ontbijtje op bed te regelen. Het gaat om het gebaar! En moeder mag natuurlijk best zo af en toe eens extra in het zonnetje gezet worden voor al haar werk. En om nog even terug te komen op de 'übercorrectheid' van die Belgische school: wat maakt het eigenlijk uit of kinderen in een gezin met twee vaders of twee moeders op groeien? Wat ons betreft is er in zo'n gezin dan inderdaad één feestdag minder per jaar aldaar. Staat tegenover dat er ook één feestdag met dubbel plezier is. Het leven kan soms zo simpel zijn... Neem die doodle dus ter harte en geniet ervan.