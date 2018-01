Mogelijk creditcard-gegevens gestolen van OnePlus-kopers

2018-01-15T16:27:00

2018-01-15T16:23:35

Tientallen OnePlus-bezitters die hun toestel in het verleden afrekenden met een creditcard, merken nu frauduleuze betalingen op. Mogelijk zijn cybercriminelen er vandoor gegaan met hun creditcard-gegevens, die via de OnePlus-site gelekt kunnen zijn.

Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 100 meldingen van kopers die dergelijke betalingen zijn tegengekomen op hun afschriften. Het betreft dan bijvoorbeeld overschrijvingen naar goksites. Alle voorvallen hebben gemeen dat ze plaatsvonden in de weken na de aankoop van een OnePlus-toestel, met name binnen de afgelopen twee maanden.

Lek in formulier

OnePlus zegt op de hoogte te zijn van de meldingen en is een onderzoek gestart. Het bedrijf benadrukt hoe klein de kans is dat de creditcardgegevens gelekt zijn via de OnePlus-site zelf, omdat ze daar simpelweg niet worden opgeslagen. Mogelijk schuilt het lek in het creditcard-formulier dat ingevuld moet worden, waarvoor een derde partij verantwoordelijk is: CyberSource.

In afwachting op de onderzoeksresultaten raadt OnePlus zijn klanten aan om creditcard-transacties de komende tijd extra scherp in de gaten te houden en bij verdachte afschrijvingen contact op te nemen met de bank.