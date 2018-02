Mogelijk gevangenisstraf voor Zweedse internetpiraten

2018-02-19T10:30:00

2018-02-19T10:26:44

In Zweden wordt nieuwe wetgeving onderzocht die autoriteiten in staat stelt om illegale downloaders een gevangenisstraf op te leggen. In extreme gevallen kan die oplopen tot zes jaar.

Dat meldt de site Torrentfreak. De lokale overheid onderzoekt momenteel een wetsvoorstel waarin hogere straffen aan internetpiraten uitgedeeld kunnen worden. Ook boetes vallen daaronder. Of een gevangenisstraf daadwerkelijk wordt opgelegd, hangt onder meer af van de geleden financiƫle schade bij auteursrechthebbenden.

Uploaders en beheerders

Zweedse internetgebruikers die wel eens een filmpje via torrents binnenhalen, hoeven zich niet direct zorgen te maken. De aangepaste wetgeving richt zich vooral op degenen die op grote schaal auteursrechten schenden, over het algemeen torrent-uploaders of beheerders van illegale download/streamingsites. Die verdienen er vaak ook nog een zakcentje aan, als ze advertenties op hun sites draaien.

Nederland

Nederlandse torrent-downloaders worden sinds kort bij bepaalde films ook strenger in de gaten gehouden. Dutch Filmworks mag zogeheten schikkingsvoorstellen sturen van (momenteel) 150 euro per film. In principe komt daar verder geen rechter bij kijken. Maar mocht je niet betalen, dan kan de filmstudio wel juridische stappen tegen je ondernemen.