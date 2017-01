Moonline is mini-beamer voor smartphone

2017-01-26T14:00:00

2017-01-26T10:21:06

Je ziet hier Moonlite, een mini-beamer die om de camera van uw smartphone past. Er passen ronde schijfjes in, met daarop plaatjes die een verhaaltje voor het slapengaan vertellen.

Via de flitser van je toestel worden de afbeeldingen tijdens het ronddraaien op de muur of op het plafond geprojecteerd. De bijbehorende teksten lees je ondertussen voor via de Moonlite-app.

Vleugje Google

De gadget is uitgevonden door Google-medewerkster Natalie Rebot, die het in eerste instantie ontwikkelde voor haar dochter. Met de hulp van crowdfunding is Moonlite vanaf april voor iedereen te koop.