Moto 9 Power is een waar accumonster

2020-12-10T14:00:00

2020-12-10T09:01:23

De Moto 9 Power dankt zijn naam aan een accucapaciteit om u tegen te zeggen. Die betreft namelijk maar liefst 6.000 mAh.

In de praktijk hoef je dit toestel hierdoor maar eens in de drie dagen op te laden. Dit gebeurt tevens rap dankzij snelladen via usb-c. Er is een indrukwekkende 64 megapixel-camera aanwezig, naast 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte.

Groot scherm

Voor mensen met kleine handen is dit toestel wellicht wat onpraktisch. Het scherm is 6,8 inch (17,2 cm) groot. Het toestel wordt voor 199,99 euro verkocht.