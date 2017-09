Moto G5 en andere Moto's krijgen Android 8.0

Lenovo maakt bekend welke van zijn toestellen de overstap gaat maken naar Android 8.0. Daaronder vallen ook de Moto G5 en G5 Plus, telefoons die vanwege hun prijs/kwaliteitsverhouding erg populair zijn.

De G5 en G5 Plus werden kortgeleden nog opgevolgd door verbeterde modellen. Zo heeft de G5S een langere accuduur en is de G5S Plus uitgerust met een dubbele camera. Lenovo bevestigt dat ook deze telefoons een upgrade krijgen naar Android Oreo.

Welke nog meer?

Andere toestellen die op het lijstje staan, zijn de Moto Z, Z Force Droid, Z Play, Z2 Force en Moto Z2 Play. De Moto G4-serie valt buiten de boot. De vraag is nu nog wanneer de updates worden uitgerold.

Omdat deze telefoons vrij kale Android-versies draaien, verwachten we dat dit niet lang duurt.

En andere merken?

Wanneer (en of) jouw telefoon de upgrade naar Android 8 krijgt, verschilt per merk. Bij onze collega's van PCM vind je een handige lijst, die ze zoveel mogelijk up-to-date houden. Lees hier wat er allemaal nieuw is in Android O.