Moto G5S en G5S Plus onthuld

2017-08-02T10:08:00

2017-08-02T10:05:35

Wanneer je ons vraagt naar onze favoriete budget-smartphone, dan raden we je de vorig jaar gelanceerde Moto G5 of G5 Plus aan. Deze maand komen daar verbeterde versies van uit in de vorm van de G5S en de G5S Plus.

Beide toestellen hebben een iets groter scherm dan hun voorganger en de behuizing is dit keer van metaal. De goedkopere G5S krijgt een grotere accu mee die bovendien ondersteuning heeft voor snelladen.

Dat betekent dat je er binnen een kwartiertje al weer vijf uur mee vooruit kunt, terwijl de originele G5 eigenlijk iedere nacht wel enkele uren aan de lader moet. De camera-sensor heeft tot slot een hogere resolutie gekregen, van 12 naar 16 megapixel.

Dubbele camera

In de G5S Plus zijn er geen verbeteringen op accugebied, wat ook niet per se nodig was omdat de eerdere G5 Plus sowieso al snel kon opladen. Wel nieuw is de dubbele camera aan de achterzijde.

Dit is een luxe die we over het algemeen alleen in veel duurdere telefoons terugzien. Scherpstellen en inzoomen werkt met een dual-camera-setup beter, en zo kun je dus mooiere foto's maken.

Prijzen

Verdere specificaties zijn gelijk gebleven. Zo bieden beide modellen 3 GB RAM en 32 GB uit te breiden opslag. De prijzen zijn vastgesteld op 249 euro voor de G5S en 299 euro voor de G5S Plus.