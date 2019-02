Moto G7 P serie aangekondigd

2019-02-07T16:26:37

2019-02-07T16:25:54

Motorola heeft de G7 smartphone-serie aangekondigd. De serie bestaat uit een viertal smartphones: de Moto G7. Moto G7 Plus, Moto G7 Power en Moto G7 Play.

De Moto G-serie van Motorola (dat weer onderdeel uitmaakt van het Chinese Lenovo) is alweer toe aan zijn zevende generatie. De series worden gekenmerkt door hun uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Ondanks dat de concurrentie Motorola steeds meer op de hielen zit, won de Moto G6 Plus uit 2018 nog een Tech Award voor beste budgetsmartphone.

De Moto G7-serie bestaat uit vier toestellen: de Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 en de Moto G7 Plus. Alle vier de smartphones verschijnen in Nederland. Aan de bouw lijkt weinig te zijn gesleuteld: de smartphones hebben een glazen achterzijde met een rond camera-eiland en een vingerafdrukscanner subtiel in het Motorola-logo verwerkt. Het scherm aan de voorkant heeft een scherminkeping, die in deze G7-serie druppelvormig is gemaakt. Alle smartphones draaien op Android 9, met Motorola’s eigen minimale skin.

Moto G7 Plus

Het toptoestel uit de serie is de Moto G7 Plus, dat uitgerust is met een groot 6,2 inch scherm en een 16 megapixel dualcam. Intern vind je een Snapdragon 636-processor met 4GB werkgeheugen en een 3.000 mAh-accu. Interessant is dat Motorola een krachtigere snellader heeft toegevoegd.

De Moto G7 Plus is vanaf half februari verkrijgbaar voor 299 euro in de kleuren blauw en rood.

Moto G7

De Moto G7 heeft hetzelfde formaat als de Plus-uitvoering, maar is iets minder krachtig. Qua processor (Snapdragon 632), maar ook de snellader en camera’s zijn wat minder. Daarentegen ligt de prijs met 249 euro een stukje lager. De Moto G7 is vanaf maart verkrijgbaar voor 249 euro.

Moto G7 Power en Moto G7 Play

Bij de Moto G7 Power zijn de specificaties nog ietsje teruggeschroefd, en is het prijskaartje slechts 209 euro. Wie echter baalt van een smartphone die je dagelijks moet opladen, heeft aan de G7 Power een interessant toestel: de accucapaciteit van 5.000 mAh belooft veel goeds.

Het goedkoopste toestel uit de serie is de Moto G7 Play (149 euro). Hiervoor krijg je een Snapdragon 632 met 2GB werkgeheugen en een 13 megapixelcamera terug.

De Moto G7 Power (in het paars en in het blauw) en Moto G7 Play (grijs) zijn eveneens vanaf halverwege februari beschikbaar.